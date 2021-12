Innenministerium: Einheitliches Durchgreifen bei Protesten

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Bei Corona-Protesten sollen Polizei und Versammlungsbehörden nach Willen des Thüringer Innenministeriums künftig landesweit einheitlich durchgreifen. Wenn mehr als die derzeit erlaubten 35 Menschen zu Versammlungen kommen, diese einen Aufzugscharakter haben oder Teilnehmer sich überwiegend nicht an die Maskenpflicht halten, seien diese grundsätzlich aufzulösen, heißt es in einem Schreiben an die Versammlungsbehörden vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Vor der Entscheidung zur Auflösung müssten jedoch andere Auflagen oder Beschränkungen ohne Ergebnis geblieben sein.

Bei Corona-Protesten sollen Polizei und Versammlungsbehörden nach Willen des Thüringer Innenministeriums künftig landesweit einheitlich durchgreifen. Wenn mehr als die derzeit erlaubten 35 Menschen zu Versammlungen kommen, diese einen Aufzugscharakter haben oder Teilnehmer sich überwiegend nicht an die Maskenpflicht halten, seien diese grundsätzlich aufzulösen, heißt es in einem Schreiben an die Versammlungsbehörden vom Freitag, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Vor der Entscheidung zur Auflösung müssten jedoch andere Auflagen oder Beschränkungen ohne Ergebnis geblieben sein.

In der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstanden, dass die Versammlungsregeln in den Corona-Verordnungen nicht bei Protesten gegen die pandemiebedingten Maßnahmen gelten und die Behörden untätig neben den Protestlern stünden, hieß es in einem begleitenden Schreiben von Innenminister Georg Maier (SPD). «Es ist daher dringend erforderlich, dass diesem Eindruck entgegengewirkt wird durch konsequentes Handeln aller beteiligten Behörden, insbesondere der Versammlungsbehörden und der Polizei.» Die Polizeibehörden würden ihre Einsätze strikt entsprechend der Handlungsanweisungen planen und durchführen.

Der Handreichung zufolge sind Versammlungen auch dann als rechtswidrig einzustufen, wenn es keine verantwortliche Person vor Ort gibt, die verantwortliche Person die Infektionsschutzregeln nicht sicherstellt oder kein Infektionsschutzkonzept vorhanden ist. Auch wenn eine Versammlung nicht angemeldet wurde, zuvor jedoch in sozialen Medien dafür mobilisiert wurde, sei dies rechtswidrig. Allein dieser Punkt reiche aber nicht aus, um einen Protest aufzulösen - es müssten weitere Verstöße hinzukommen.

In Thüringen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu teils unangemeldeten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen mit Hunderten Teilnehmern gekommen. Mobilisiert wird dazu meist über soziale Medien. Erlaubt sind derzeit in Thüringen nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal 35 Menschen. Auch zum Wochenende rechnet die Polizei mit rund 20 Protesten im ganzen Land.