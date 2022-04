Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) muss Ende Mai seinen wichtigsten Mitarbeiter ersetzen. Julian Würtenberger, Staatssekretär und Amtschef im Ministerium, geht mit dann 65 Jahren in den Ruhestand. Nachfolger wird der bisherige Amtschef im Justizministerium, Elmar Steinbacher. Das Kabinett stimmte am Dienstag dem Vorschlag von Strobl zu, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart. Der frühere Richter Steinbacher ist seit 2016 Ministerialdirektor im Justizministerium und damit die Nummer zwei in dem Ressort. Der 55-Jährige übernimmt von Würtenberger auch die Koordination der Regierungsarbeit auf CDU-Seite.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) muss Ende Mai seinen wichtigsten Mitarbeiter ersetzen. Julian Würtenberger, Staatssekretär und Amtschef im Ministerium, geht mit dann 65 Jahren in den Ruhestand. Nachfolger wird der bisherige Amtschef im Justizministerium, Elmar Steinbacher. Das Kabinett stimmte am Dienstag dem Vorschlag von Strobl zu, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart. Der frühere Richter Steinbacher ist seit 2016 Ministerialdirektor im Justizministerium und damit die Nummer zwei in dem Ressort. Der 55-Jährige übernimmt von Würtenberger auch die Koordination der Regierungsarbeit auf CDU-Seite.

Würtenberger gilt als Architekt der beiden Koalitionen mit den Grünen 2016 und 2021. Beide Koalitionsverträge tragen seine Handschrift. Der Jurist leitete zu Beginn der 2000er Jahre die Grundsatzabteilung im Staatsministerium, von 2008 bis 2012 fungierte er als Regierungspräsident in Freiburg. Seit dem Start von Grün-Schwarz arbeitete Würtenberger an Strobls Seite, ließ sich aber 2019 schon einmal in den einstweiligen Ruhestand versetzen, bevor er 2021 ins Innenministerium zurückkehrte.