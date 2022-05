Die Opposition fordert im Zusammenhang mit den Sex-Vorwürfen gegen einen hochrangigen Polizisten den Rücktritt von Innenminister Thomas Strobl. Der CDU-Politiker habe eingeräumt, selbst ein Schreiben des Anwalts des Polizisten an die Presse gegeben zu haben. Das sei ein «skandalöser Vorgang», sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwoch in Stuttgart. «Dieser Minister muss aus seinem Amt zurücktreten.» Er habe jegliche Autorität verloren.