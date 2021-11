Intensivbettenbelegung mit Covid-Patienten leicht gesunken

Die Zahl der im Südwesten auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten ist etwas gesunken. Das Landesgesundheitsamt vermeldete am Samstag (Stand: 16.00 Uhr) 315 aktuelle Fälle und damit sechs weniger als noch am Tag zuvor.

Sollte die Zahl der Intensivpatienten in Baden-Württemberg wiederholt über 390 steigen, drohen im Land weitere Einschränkungen insbesondere für viele ungeimpfte Menschen. Die Corona-Verordnung sieht in diesem Fall landesweit die 2G-Regel mit Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte etwa in Restaurants und Museen vor.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche nahm am Samstag erneut zu. Die Behörde verzeichnete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 224,8 nach 211,2 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in Kliniken gebracht wurden, stieg leicht von 4,2 auf 4,24.

Im Vergleich zum Freitag registrierte das LGA 4659 neue Corona-Infektionsfälle und 7 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beträgt in Baden-Württemberg nun 660.989. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg auf 11.097.