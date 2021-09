Internationales Filmfest Oldenburg beginnt mit Gala

Mit einer Eröffnungsgala hat am Mittwochabend das Internationale Filmfest Oldenburg begonnen. Bis zu diesem Sonntag werden 38 Langfilme und 14 Kurzfilme gezeigt, wie eine Sprecherin der Veranstaltung mitteilte. Darunter sind zahlreiche Welt- und Deutschlandpremieren. Das Festival mit Schwerpunkt auf dem Bereich Independent Film wird zum 28. Mal organisiert.

Mit einer Eröffnungsgala hat am Mittwochabend das Internationale Filmfest Oldenburg begonnen. Bis zu diesem Sonntag werden 38 Langfilme und 14 Kurzfilme gezeigt, wie eine Sprecherin der Veranstaltung mitteilte. Darunter sind zahlreiche Welt- und Deutschlandpremieren. Das Festival mit Schwerpunkt auf dem Bereich Independent Film wird zum 28. Mal organisiert.

Zur feierlichen Eröffnung in den Weser-Ems-Hallen wurden mehrere Hundert Menschen erwartet. Zahlreiche Filmschaffende zeigten sich auf dem roten Teppich. Angekündigt waren zum Beispiel der Regisseur des Eröffnungsfilms «Leberhaken», Torsten Rüther, und die Schauspielerin Luise Großmann.

Erwartet wurde zudem die Regisseurin Mattie Do, die drei Filme auf dem Festival persönlich präsentieren wollte. Dem Filmfest zufolge war ihr Regiedebüt «Chanthaly» der erste Horrorfilm, der komplett in Laos geschrieben und gedreht wurde.

Wegen der Corona-Pandemie galt für die Eröffnungsgala die 3G-Regel - alle mussten geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen. Auch während des Festivals gibt es Corona-Schutzmaßnahmen, so sind die Plätze in den Kinos begrenzt. Insgesamt zwölf Filme werden auch digital gezeigt. Interessierte mit Tickets können die Streifen per Stream vom heimischen Wohnzimmer aus sehen.