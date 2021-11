Inventur per Drohne: Bis zu fünf Stunden in der Luft

In Nordhessen wird aktuell ein einzigartiges Drohnensystem zur Bestandserfassung im Lager erprobt. Bei dem Forschungsprojekt «UAS Invent» kommt ein System mit besonders langer Flugzeit zum Einsatz. «Die Drohne kann bis zu fünf Stunden in der Luft bleiben», sagte Carl Severin vom Kasseler IT-Unternehmen Doks Innovation am Dienstag bei einer Präsentation in Kassel. Das Start-up hat die Technologie entwickelt.

Die vergleichsweise lange Einsatzzeit - bei herkömmlichen Drohnen liegt sie laut Severin bei 15 bis 20 Minuten - ermöglicht ein Begleitfahrzeug. In dem sogenannten Rover ist ein Akku integriert. Über ein Kabel ist die Drohne mit dem Fahrzeug verbunden. Der Rover fährt immer direkt unter der Drohne, während sie an den Regalen entlang fliegt und den Bestand erfasst. «Wenn der Akku leer ist, dockt der Rover eigenständig an eine Ladestation an», erläuterte Severin.

Ein Pilot des Systems wird bereits beim Projektpartner VW in Baunatal und Wolfsburg getestet. Auch in den Lagern des Melsunger Medizintechnik-Herstellers B. Braun und des Bad Hersfelder Buchlogistikers Libri soll die Technologie künftig zum Einsatz kommen.