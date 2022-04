Die traditionelle Spielkartenfabrik in Altenburg erhält einen Neubau. Dafür wurde am Mittwoch in der Ostthüringer Skatstadt der symbolische erste Spatenstich gesetzt. Die Spielkartenfabrik gehört zum international agierenden Spielkartenhersteller Cartamundi aus Belgien. Die Regie beim Neubau hat nach eigenen Angaben der Projektentwickler für Industrie- und Logistikimmobilien Panattoni.