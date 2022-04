Die für die Einschätzung der Corona-Lage in Hessen wichtige Hospitalisierungsinzidenz ist am Sonntag gesunken. Sie lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 5,12 - am Vortag hatte der Wert 5,7 betragen. Vor einer Woche waren es 4,78 gewesen. Diese Inzidenz gibt an, wie viele Patienten bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.