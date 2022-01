Inzidenz im Südwesten steigt erstmals über 1000er-Marke

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Südwesten erstmals über 1000 gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche sei um 54,8 auf 1024,1 geklettert, teilte das Landesgesundheitsamt am Donnerstag (Stand 16.00 Uhr) mit. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 667,2. Experten gehen davon aus, dass die neue Virusvariante zu den vielen neuen Infektionen führt.

Das wirkt sich aber derzeit noch nicht auf die Intensivstationen im Land aus. Dort wurden 276 Covid-Patienten behandelt, zwei weniger als am Vortag. Das ist nochmal ein Minus von 21 im Vergleich zu letzten Donnerstag. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in ein Krankenhaus kamen, verharrte bei 4,9.