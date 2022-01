Inzidenz in NRW fast auf Bundesniveau: 10.897 neue Fälle

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen hat weiter zugenommen und inzwischen fast das bundesweite Niveau erreicht. Am Dienstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 381,7 (Vortag 361,5). Bundesweit lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstag bei 387,9.

Innerhalb von 24 Stunden wurden in NRW 10.897 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit traten fast ein Viertel aller bundesweit neu registrierten Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen auf. 55 Menschen starben nach den Zahlen vom Dienstag innerhalb von 24 Stunden an oder mit Covid-19.

Den höchsten Inzidenzwert meldeten die Gesundheitsämter für die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 674,9, gefolgt von Wuppertal (652,1). In beiden Städten haben die Inzidenzwerte dabei stark zugelegt: In Düsseldorf lag der Wert am Montag noch bei 601,4, in Wuppertal bei 593,0. Die niedrigsten Werte meldete das RKI am Dienstagmorgen für den Rhein-Kreis Neuss (184,1) und den Hochsauerlandkreis (184,5).

Laut NRW-Landeszentrum für Gesundheit (LZG) wurden NRW-weit 315 Menschen auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt (Stand Montag), 409 Intensivbetten mit Beatmungstechnik waren noch frei.