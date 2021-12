Inzidenz sinkt: Viele Covid-Patienten auf Intensivstationen

Die Zahlen von Corona-Neuinfektionen in Berlin gehen zurück, die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber angespannt. Mit 22,9 Prozent ist knapp jedes vierte Intensivbett mit einem Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem Lagebericht des Senats vom Donnerstag hervorgeht. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 24,1 Prozent gewesen. Die entsprechende Ampel im Warnsystem des Senats steht weiterhin auf Rot.

Die Zahlen von Corona-Neuinfektionen in Berlin gehen zurück, die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber angespannt. Mit 22,9 Prozent ist knapp jedes vierte Intensivbett mit einem Covid-19-Patienten belegt, wie aus dem Lagebericht des Senats vom Donnerstag hervorgeht. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 24,1 Prozent gewesen. Die entsprechende Ampel im Warnsystem des Senats steht weiterhin auf Rot.

Je 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen 5,7 Menschen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert, vor einer Woche lag der Wert der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz bei 4,1.

Berlins Gesundheitsämter meldeten 2271 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das waren rund 350 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 288,1. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 352,8 gelegen. Besonders hoch ist er momentan in den Bezirken Spandau und Treptow-Köpenick, relativ gering in Steglitz-Zehlendorf und Neukölln.