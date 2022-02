Inzidenz steigt: Höchstwert bundesweit in Fürstenfeldbruck

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter - dabei sind die Test-Kapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit. Das führt teils zu Verzerrungen und extremen Zahlen.

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt weiter. Das Robert Koch-Institut in Berlin meldete am Samstag einen neuen Höchststand für die Wochen-Inzidenz von 1741,2. Das sind 45,6 Fälle mehr als am Freitag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag damit im Land erneut deutlich über der bundesweiten Zahl von 1388,0.

Die höchste Inzidenz bundesweit meldete das RKI für den Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort schnellte der Wert bedingt durch erneute Nachmeldungen von 3019,1 auf 3720,4 nach oben. Neu beim RKI gemeldet wurden in dem Landkreis rund 2000 Fälle, 939 datierten auf den 3. Februar und 1060 datierten auf den 4. Februar.

Erst am Vortag hatte sich die Inzidenz in Fürstenfeldbruck durch Tausende Nachmeldungen über Nacht fast verdreifacht. Nach Darstellung des Landratsamtes vom Freitag waren in den vorangegangenen Tagen Tausende Fälle in der Meldesoftware «hängengeblieben». Das Landratsamt hatte bereits am Freitag ankündigt, dass mit weiteren Nachmeldungen «in der Größenordnung von ca. 1000» gerechnet werde.

Die offiziell für Fürstenfeldbruck gemeldete Inzidenz hatte bislang unter dem bayerischen Durchschnitt gelegen. Zuletzt hatte es durch Meldeverzögerungen in Bayern immer wieder Verzerrungen für einzelne Landkreise gegeben - nach oben wie nach unten.

Der Landkreis Dachau lag am Samstag mit 2549,0 bayernweit an zweiter und bundesweit an vierter Stelle bei den Inzidenzen. Den niedrigsten Wert im Freistaat hatte mit 737,6 der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des RKI im Freistaat fast zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast 229.000 der Fälle wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg um 46 auf 20.627 (Stand: Samstag 03.53 Uhr).

Auf den bayerischen Intensivstationen macht sich die aktuelle Virus-Welle weiter nur bedingt bemerkbar. Dort wurden am Samstag laut bundesweitem Intensivregister (Stand: 8.05 Uhr) 335 Corona-Patienten behandelt - 3 weniger als am Vortag. Die Werte stagnieren seit fast zwei Wochen. Das gilt auch deutschlandweit. Hier wurden nach den Daten vom Samstag 2272 Patienten intensivmedizinisch behandelt.