In Bayern steigt die Corona-Inzidenz stetig an. In München wurde die 600er-Marke beinahe erreicht. 488 Menschen müssen bislang intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Bayern ist weiter gestiegen. 12.561 neue Fälle meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch (Stand: 3.20 Uhr) für den Freistaat. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 375,1 – unter dem bundesweiten Wert von 407,5. Am Dienstag waren es in Bayern noch 339,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen.

Bayern: Inzidenz von 596,8 in München

Die höchsten Inzidenzen gab es im Landkreis Ebersberg (635,7), in der Stadt München (596,8) und im Landkreis Starnberg (565,1). Die geringsten Neuinfektionen meldeten die Landkreise Wunsiedel (141,7), Freyung-Grafenau (168,5) und Coburg (171,0).

Das Divi-Intensivregister meldete am Mittwochmorgen (Stand: 7.15 Uhr) 488 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, die intensivmedizinisch behandelt wurden. 311 von ihnen mussten demnach invasiv beatmet werden.