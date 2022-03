Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen sind weiter gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 1723,5. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus an. Am Freitag lag der Wert noch bei 1683,2. Landesweit wurden 26 043 Neuinfektionen registriert, 17 weitere Menschen starben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle in Niedersachsen stieg damit auf 7797.

Der Hospitalisierungswert blieb bei 14,9. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten sank leicht auf 6,2. Am Freitag lag dieser Wert bei 6,4 Prozent.

Die höchste Inzidenz verzeichnete weiter der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2498,4, gefolgt von den Kreisen Gifhorn (2253,6) und Northeim (2213,7). Die geringste Inzidenz hatte weiter der Landkreis Vechta mit einem Wert von 640,8.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag laut RKI bei 1261,4. Am Freitag lag der Wert noch bei 1219,8. Insgesamt wurden 1446 neue Corona-Fälle registriert, sechs weitere Covid-19-Patienten starben.