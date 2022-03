Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen bei einer Veranstaltung in der Frauenkirche. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Schnelltest und ein PCR-Test seien am Dienstag positiv gewesen, teilte eine Sprecherin mit. «Die Symptome sind mild.» Steinmeier und seine Frau hätten sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Alle engen Kontakte seien informiert worden, hieß es in der Mitteilung weiter.

