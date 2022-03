Italienische Opernwochen an Staatsoper starten am Freitag

Im Rahmen der Italienischen Opernwochen präsentiert die Staatsoper Hamburg zwischen dem 4. März und dem 8. April fünf Opern der beiden populärsten italienischen Komponisten Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi. «Jeden Abend stehen internationale Stars der Opernwelt auf der Bühne der Staatsoper, darunter einige mit Spannung erwartete Hamburg-Debüts», teilte die Staatsoper mit.

Die russische Opernsängerin Aida Garifullina eröffnet mit ihrem Hausdebüt als Violetta in Verdis «La Traviata» das Festival. Die Neuproduktion ist in diesem Jahr Puccinis letztes Werk «Turandot» mit der Premiere am 13. März, von Yona Kim inszeniert und von Giacomo Sagripanti dirigiert. In der Titelpartie ist die russische Sängerin Anna Smirnowa in ihrem Hausdebüt an der Staatsoper Hamburg zu erleben. Es folgen Puccinis «Madama Butterfly» ab 15. März, Verdis «Aida» ab 22. März sowie Verdis «Luisa Miller» ab 27. März.