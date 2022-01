Jade Hochschule übernimmt Maritimes Forschungszentrum

Um mehr Platz für Forschung und Lehre zur Seefahrt zu schaffen, übernimmt die Jade Hochschule das Gebäude des Martimen Forschungszentrums (MFZ) in Elsfleth vom Land Niedersachsen. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) überreichte am Dienstag vor der Forschungseinrichtung im Landkreis Wesermarsch symbolisch einen Schlüssel an den Hochschulpräsidenten Manfred Weisensee, wie die Jade Hochschule mitteilte. Der Fachbereich Seefahrt und Logistik der Hochschule in Elsfleth nutzte zuletzt bereits einen Teil des 2009 fertig gestellten Maritimen Forschungszentrums an der Weinkaje. Bislang war die Hochschule ebenso wie andere Akteure der maritimen Branche Mieter des Landes.

«Wir freuen uns, das Gebäude nun noch intensiver für Aktivitäten in Forschung und Transfer und auch mit den Studierenden nutzen zu können», teilte Hochschulpräsident Weisensee mit. «Die Themen rund um Nachhaltigkeit in Seefahrt und Logistik sind in diesem besonderen Ambiente und im Zusammenspiel mit den Kooperationspartnern und Wissenschaft und Praxis ideal verortet.» Ab April will die Hochschule weitere Räume der Einrichtung nutzen.

Das Forschungszentrum wurde einst gegründet, um Kompetenzen und Ressourcen der maritimen Branche zu bündeln. Durch die Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren aus der maritimen Branche und aus der Wissenschaft sollen Forschung und Entwicklung, etwa bei der Nachhaltigkeit der Seefahrt, vorangetrieben werden.