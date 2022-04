Dem einflussreichen Bayerischen Jagdverband (BJV) steht zum zweiten Mal in Folge eine Kampfkandidatur um das Präsidentenamt bevor. Der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau, Ernst-Ulrich Wittmann, will beim Landesjägertag an diesem Samstag in Augsburg gegen den amtierenden Präsidenten, den CSU-Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch, antreten.

Dem einflussreichen Bayerischen Jagdverband (BJV) steht zum zweiten Mal in Folge eine Kampfkandidatur um das Präsidentenamt bevor. Der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau, Ernst-Ulrich Wittmann, will beim Landesjägertag an diesem Samstag in Augsburg gegen den amtierenden Präsidenten, den CSU-Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch, antreten.

Dies teilte Wittmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine BJV-Sprecherin bestätigte, dass die Kandidatur im Verband bekannt sei. Zunächst hatte die «Augsburger Allgemeine» über die Kandidatur Wittmanns berichtet.

Bereits bei der letzten Präsidiumswahl hatte es einen Machtkampf um die Führung des Verbandes gegeben, der etwa 50 000 Jägerinnen und Jäger aus dem Freistaat vertritt. Damals ging es um die Nachfolge des Langzeit-Präsidenten Jürgen Vocke, der den BJV ein Vierteljahrhundert führte.

Letztlich setzte sich Weidenbusch im Dezember 2020 gegen den langjährigen Pressesprecher und bisherigen Vizepräsidenten Thomas Schreder durch und wurde Verbandschef. Wegen der Corona-Pandemie war die damalige Wahl als Briefwahl abgehalten worden.