Jahresendspurt für die Handballer aus Flensburg und Kiel

Zwei Tage nach Heiligabend müssen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel noch einmal die Handballschuhe schnüren. Die Flensburger empfangen heute den Tabellenführer SC Magdeburg in der heimischen Arena, die Kieler haben Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zu Gast. Danach geht es für beide Mannschaften bis Anfang Februar in die Europameisterschaftspause.

Auf die Flensburger wartet mit dem SCM eine höchst schwierige Aufgabe. Für SG-Coach Maik Machulla ist das Team aus Sachsen-Anhalt der «absolute Top-Favorit auf die Meisterschaft. Da muss schon ganz viel schiefgehen, dass es nicht klappt». Dennoch wollen die Norddeutschen im Kampf um einem Champions-League-Platz alles in die Waagschale werfen. Gleiches gilt auch für die Kieler und ihren Trainer Filip Jicha: «Ich verspreche, dass wir alles in diesem Spiel gegen Lemgo auf dem Feld lassen werden», kündigte der Tscheche an.