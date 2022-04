Zwei Unbekannte haben in Jena-Winzerla am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten attackiert und versucht, in eine Sparkasse einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie vom Sicherheitsdienst der Bank am Einbruch gehindert. Die Täter flüchteten, sie werden von der Polizei gesucht. Weitere Details und eine Schadenshöhe waren am Sonntagmorgen noch nicht bekannt.