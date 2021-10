Jenas Fußballerinnen verlieren Aufsteiger-Duell in Köln

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Am sechsten Bundesliga-Spieltag unterlag das Team im Aufsteiger-Duell am Sonntag beim 1. FC Köln mit 0:2 (0:1). Peggy Kuznik (22.) brachte die bislang ebenfalls noch sieglosen Gastgeberinnen im Franz-Kremer-Stadion in Führung, ehe Mandy Islacker (48.) per Foulelfmeter den Endstand markierte. Damit haben die Thüringerinnen um Trainerin Anne Pochert aus den ersten sechs Partien nur zwei Punkte gesammelt.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Am sechsten Bundesliga-Spieltag unterlag das Team im Aufsteiger-Duell am Sonntag beim 1. FC Köln mit 0:2 (0:1). Peggy Kuznik (22.) brachte die bislang ebenfalls noch sieglosen Gastgeberinnen im Franz-Kremer-Stadion in Führung, ehe Mandy Islacker (48.) per Foulelfmeter den Endstand markierte. Damit haben die Thüringerinnen um Trainerin Anne Pochert aus den ersten sechs Partien nur zwei Punkte gesammelt.