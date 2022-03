Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag zu einem Großeinsatz im Jerichower Land ausgerückt. Insgesamt 54 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen seien seit der Nacht damit beschäftigt, einen Brand in Möckern zu löschen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Demnach brannten dort eine Lagerhalle und mehrere Stallungen, das Feuer war nach Polizeiangaben schon aus zehn Kilometern Entfernung zu sehen. Derzeit gebe es noch keine Schadensschätzung, «es wird aber wohl ein ziemlich hoher Schaden werden», so der Polizeisprecher. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

