Jobcenter: Hilfebedürftigkeit in Hamburg deutlich gesunken

Im vergangenen Jahr haben in Hamburg rund 27.000 Hartz-IV-Empfänger wieder eine Arbeit aufgenommen. Der coronabedingte Anstieg sei damit zwar zu 90 Prozent abgebaut, das Niveau von Januar 2020 sei jedoch noch nicht erreicht, teilte das Jobcenter am Mittwoch mit. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger hatte in Hamburg im Sommer 2020 mit rund 139.000 einen Höchststand erreicht. Ende 2021 lag die Zahl bei knapp 125.400 Menschen. In Hamburg ist dem Jobcenter zufolge etwa jeder Zehnte auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen. Für mehr als 183.000 Hamburgerinnen und Hamburger in 95.000 Haushalten sei die Grundsicherung das letzte soziale Netz.

