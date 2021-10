JU-Chef Kuban zum CDU-Parteivorsitz: Mitglieder befragen

Die Spitze der Junge Union (JU) spricht sich für eine Mitgliederbefragung bei der Suche nach einem neuen CDU-Parteivorsitzenden aus, falls es mehrere Kandidaten geben sollte. Eine entsprechende Forderung will der JU-Bundesvorstand beim Deutschlandtag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU zur Abstimmung stellen. Das sagte der Bundesvorsitzende Tilman Kuban am Freitag vor Beginn des dreitägigen Treffens in Münster.

Vom Deutschlandtag soll nach Kubans Wunsch ein «klares Signal des Aufbruchs» ausgehen. Der Wahlkampf müsse klar aufgearbeitet werden. «Wir müssen mit neuen Köpfen, neuer Programmatik und neuem Zusammenhalt zwischen CDU und CSU vorangehen», sagte Kuban.

Die Union hatte bei der Bundestagswahl vor knapp drei Wochen ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren und war hinter die SPD zurückgefallen.