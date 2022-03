Jüdisch-israelische Kulturtage: Keine Entmutigung

Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben die Macher der Thüringer Tage der jüdisch-israelischen Kultur ihre Betroffenheit betont. Die Planung für das 30. Jubiläumsjahr der jüdisch-israelischen Kulturtage in Thüringen habe lange vor dem Krieg in der Ukraine begonnen. Doch die aktuellen Ereignisse stünden über dem Festival und «werfen einen bitteren Schatten», sagte der künstlerische Leiter, Johannes Gräßer, bei der Vorstellung des Programms am Mittwoch in Erfurt.

Etwa 90 Prozent der rund 700 Thüringer Gemeindemitglieder kamen nach 1990 aus Russland, der Ukraine, Belarus, Moldau und anderen früher zur Sowjetunion gehörenden Ländern nach Thüringen. Viele hätten Freunde und Bekannte in der Ukraine und in Russland. «Wir haben gemeinsam überlegt, was wir tun können und wir sind der Überzeugung, dass gerade jetzt wichtig ist, das Anliegen auch der jüdisch-israelischen Kulturtage als Festival für Frieden und Toleranz in diesem Sinne durchzuführen».

Einige der Künstler und Künstlerinnen des diesjährigen Programmes kommen aus der Ukraine. Umso glücklicher zeigte sich Gräßer, dass trotz der Umstände alle Künstlerinnen und Künstler ihre Teilnahme zugesichert hätten. Zur Eröffnung am 24. März werde unter anderem die in der Ukraine geborene Kantorin Sveta Kundish auftreten.

In zehn Städten und Orten in ganz Thüringen sind im Frühjahr und Herbst rund 60 Lesungen, Konzerte, Filme, Ausstellungen und mehr geplant. Die Kulturtage laufen vom 24. März bis 7. April sowie vom 3. bis 10. November.