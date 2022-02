Jugendliche bedrohen Obdachlose mit Messer und Ziegelstein

Vier Jugendliche haben in Hamburg am Donnerstagabend mehrere Obdachlose bedroht und mit einer Flasche beworfen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die vier 16- und 17-Jährigen sollen die Obdachlosen zunächst in einem Hinterhof in Harvestehude beschimpft haben, bevor einer der Jugendlichen den Angaben zufolge ein Messer zückte. Ein weiterer habe einen Ziegelstein als Waffe verwenden wollen. Anwohner alarmierten die Polizei, die die Täter auf der Flucht stellen konnte. Beamte fanden bei einem 16-Jährigen Jugendlichen ein Messer, bei einem weiteren 16-Jährigen eine geringe Menge Marihuana. Laut Polizeiangaben ist der 17-Jährige bereits als Intensivtäter polizeilich bekannt. Gegen die Jugendlichen seien entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

