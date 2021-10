Jugendliche geschlagen und mit Schreckschusswaffe bedroht

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Drei Jugendliche sind in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit einer Schreckschusspistole bedroht und mit einem Schlagring verletzt worden. Zunächst habe sie ein 18-Jähriger in der Nacht auf den Sonntag mit einer Schreckschusspistole bedroht und mehrmals in die Luft und auf den Boden geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe ein 21 Jahre alter Mann zwei der Heranwachsenden im Alter zwischen fünfzehn und siebzehn Jahren mit einem Schlagring angegriffen. Sie seien dabei leicht verletzt worden.

Die alarmierte Polizei fand den 21-Jährigen in der Nähe des Tatortes. Neben dem Schlagring entdeckten die Beamten bei ihm auch Betäubungsmittel. Gegen ihn und den 18-Jährigen, der zunächst nicht angetroffen werden konnte, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.