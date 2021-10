Jugendliche sterben bei Autounfall: Vier Schwerverletzte

Ein Autowrack steht am Fahrbahnrand. Foto: Christian Guttmann/Brandenburg News 24 /dpa

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall nahe Triglitz (Landkreis Prignitz) ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen - etwa im selben Alter - wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte.

Der 17-jährige Fahrer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Rettungskräfte fanden ihn und seinen 15-jährigen Beifahrer tot im Fahrzeugwrack. Die vier übrigen Insassen wurden per Rettungswagen und Hubschrauber mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich dort um ihre Angehörigen.

Nach Polizeiangaben hatte der 17-Jährige keinen Führerschein. Das Auto wurde sichergestellt.