Jugendliche werfen Toilettenhäuschen um: Mann verletzt

Unbekannte Jugendliche haben am Hauptbahnhof in Hagen eine mobile Toilette umgeworfen und einen Mann, der sich in der Kabine befand, verletzt. Der 52-Jährige sei am frühen Freitagmorgen durchnässt und mit mehreren Verletzungen aus der Toilette befreit worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Demnach hatte eine Reisende zuvor beobachtet, wie vier Jugendliche die Toilette umwarfen, und die Beamten im Bahnhof informiert. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung und sucht Zeugen, die Angaben zu den vier Jugendlichen machen können.

