Jugendlicher raubt in Eilenburg Rollstuhlfahrerin aus

Ein unbekannter Jugendlicher hat in Eilenburg eine Rollstuhlfahrerin ausgeraubt. Wie die Leipziger Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, war die 64-Jährige am Samstagmittag mit ihrem E-Rollstuhl in einer Unterführung unterwegs. Der Jugendliche sei von seinem Fahrrad abgestiegen und habe der Frau ihre Handtasche entrissen. «Er entnahm aus der Geldbörse Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich, ließ die Tasche samt Geldbörse zurück und flüchtete», hieß es im Polizeibericht. Die Frau habe leichte Verletzungen erlitten, die aber nicht von einem Arzt behandelt werden mussten.

