Jugendmedienverband MV hat sich aufgelöst

Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern hat sich nach eigenen Angaben aufgelöst. Wie eine Sprecherin am Montag in Rostock mitteilte, musste der Vorstand des Vereins bereits Ende 2021 Insolvenz bei einem Gericht in der Hansestadt anmelden. Das Insolvenzverfahren sei Anfang 2022 eröffnet worden.

Der ehrenamtliche Verband hatte sich seit 1993 für von jungen Menschen gemachte Medien, Medienkompetenzförderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Medienarbeit eingesetzt. Dazu zählten unter anderem die Begleitung des Filmkunstfests MV in Schwerin mit einem Magazin, Blogs zu Landtagswahlen sowie die Schülerzeitungsarbeit und ein Jugendmediencamp.

Gründe für die Auflösung wurden nicht genannt. In der Corona-Zeit waren Treffen und Veranstaltungen allerdings - wie auch in anderen Bereichen - nur unter schwierigen Bedingungen möglich.