Junger Wolf stirbt bei Verkehrsunfall

Ein Wolf ist im Kreis Rotenburg/Wümme von einem Auto erfasst worden und verendet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte das Tier am Morgen die Bundesstraße 75 in Stemmen. Dabei lief der junge Wolfsrüde direkt vor einen Lieferwagen. Das Tier starb direkt nach dem Unfall. An dem Auto entstand ein geringer Schaden, der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Kadaver wurde zur Untersuchung an dem Wolfsberater des Kreises übergeben.

