Ein Diebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden war nach Angaben des langjährigen Direktors Dirk Syndram undenkbar. «Wir sind immer davon ausgegangen, dass keiner auf die Idee kommt, so etwas zu stehlen, weil man es nicht verwerten kann», sagte der pensionierte Museumschef am Dienstag im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Museum im November 2019 am Landgericht. Trotz aller Spekulationen glaube er nicht, «dass es dafür einen Markt gibt».