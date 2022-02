Justizministerium: Zeichen der Solidarität mit der Ukraine

Aus Solidarität mit der Ukraine setzt das sächsische Justizministerium am Sonntag ein sichtbares Zeichen: Von 16.00 bis 22.00 Uhr erstrahle das Ministerialgebäude in den Landesfarben der Ukraine blau und gelb, teilte das Ministerium am Samstag mit. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine werde so ein Signal der Solidarität mit den betroffenen Menschen in dem Land und für den Frieden in Europa gesetzt.

Aus Solidarität mit der Ukraine setzt das sächsische Justizministerium am Sonntag ein sichtbares Zeichen: Von 16.00 bis 22.00 Uhr erstrahle das Ministerialgebäude in den Landesfarben der Ukraine blau und gelb, teilte das Ministerium am Samstag mit. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine werde so ein Signal der Solidarität mit den betroffenen Menschen in dem Land und für den Frieden in Europa gesetzt.