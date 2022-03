Juwelier-Einbruch in Einkaufszentrum: Täter gesucht

Noch unbekannte Täter sind am Montagmorgen in ein Juweliergeschäft im Einkaufszentrum Jenfeld eingebrochen. Die Täter brachen zuerst in ein angrenzendes Kleidungsgeschäft ein und gelangten von dort in den Juwelierladen, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Gewaltsam öffneten sie die Vitrinen, nahmen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mit und flüchteten. Eine Sofortfahndung blieb zunächst erfolglos, die Polizei sucht nach Zeugen.

Noch unbekannte Täter sind am Montagmorgen in ein Juweliergeschäft im Einkaufszentrum Jenfeld eingebrochen. Die Täter brachen zuerst in ein angrenzendes Kleidungsgeschäft ein und gelangten von dort in den Juwelierladen, wie die Hamburger Polizei mitteilte. Gewaltsam öffneten sie die Vitrinen, nahmen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mit und flüchteten. Eine Sofortfahndung blieb zunächst erfolglos, die Polizei sucht nach Zeugen.