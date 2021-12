Kabinett entscheidet über neue Staatssekretärinnen

Das Thüringer Kabinett entscheidet am Dienstag über die Berufung von zwei neuen Staatssekretärinnen im Wirtschafts- und im Infrastrukturministerium. Die Personalien stünden auf der Tagesordnung, teilte die Staatskanzlei am Montag auf Anfrage in Erfurt mit. Zuvor hatte die «Thüringer Allgemeine» darüber berichtet.

Das Thüringer Kabinett entscheidet am Dienstag über die Berufung von zwei neuen Staatssekretärinnen im Wirtschafts- und im Infrastrukturministerium. Die Personalien stünden auf der Tagesordnung, teilte die Staatskanzlei am Montag auf Anfrage in Erfurt mit. Zuvor hatte die «Thüringer Allgemeine» darüber berichtet.

Den Angaben zufolge soll die bisherige Referatsleiterin im brandenburgischen Wirtschaftsministerium, Katja Böhler, als Staatssekretärin nach Thüringen wechseln - in das von Wolfgang Tiefensee (SPD) geführte Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft. In Brandenburg hatte Böhler das Referat Grundsatzfragen des Hochschulwesens, Hochschulplanung und Hochschulforschung geleitet. Böhler soll auf die bisherige Staatssekretärin Valentina Kerst folgen.

Die Weimarer Professorin Barabara Schönig soll Staatssekretärin im Infrastrukturministerium werden und dort den Platz von Susanna Karawanskij (Linke) einnehmen, die inzwischen das Ressort als Ministerin verantwortet. Schönig leitet die Professur für Stadtplanung an der Bauhaus-Universität Weimar.