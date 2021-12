Kaderali und Sternberg in Beratergremium des Bundes berufen

Der Bioinformatiker Lars Kaderali von der Uni Greifswald und der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), werden künftig dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehören. «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Experten aus unserem Land haben, die zukünftig die Bundesregierung im Expertengremium für Corona beraten», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Schwerin nach der digitalen Ministerpräsidentenkonferenz. Sie sei dankbar, dass es zukünftig möglich ist, Expertise aus der Fläche in den Beraterkreis der Bundesregierung einzubringen. «Das wird dem weiteren Krisenmanagement mit Sicherheit guttun», so Schwesig.

Der Bioinformatiker Lars Kaderali von der Uni Greifswald und der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), werden künftig dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung angehören. «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir Experten aus unserem Land haben, die zukünftig die Bundesregierung im Expertengremium für Corona beraten», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Schwerin nach der digitalen Ministerpräsidentenkonferenz. Sie sei dankbar, dass es zukünftig möglich ist, Expertise aus der Fläche in den Beraterkreis der Bundesregierung einzubringen. «Das wird dem weiteren Krisenmanagement mit Sicherheit guttun», so Schwesig.

Der Landrat hatte vor allem bei dem großen Waldbrand von Lübtheen im Sommer 2019 Erfahrung im Krisenmanagement gesammelt, an dessen Bekämpfung auch der Bundeswehrgeneral Carsten Breuer beteiligt war. Dieser soll künftig den Krisenstab der Bundesregierung leiten.

Die Landesregierung entsendet in den Stab zudem den Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann und die Pandemie-Staatssekretärin Frauke Hilgemann. Dies seien zwei absolute Schwergewichte der Regierung. Wie die Ministerpräsidentin erläuterte, entsendet jedes Bundesland zwei Vertreter in das Gremium.

Schwesig erhofft sich von den Änderungen in Zukunft ein besseres Corona-Management der Bundesregierung. Über die letzten Monate sagte die Ministerpräsidentin, «da können wir das eine oder andere noch zusammen besser machen».