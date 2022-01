Kahn über Neuer: «Überzeugt», dass er die 40 Jahre knackt

Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern München traut Manuel Neuer zu, dass dieser noch eine lange Karriere vor sich hat und die Altersgrenze von 40 Jahren knackt. «Da bin ich absolut überzeugt, weil ich glaube, Manuel bricht alle Rekorde und lässt nichts mehr für mich übrig», sagte der langjährige frühere Weltklassetorhüter Kahn, der seine Karriere mit 39 beendet hatte. «Er ist wie Bayern München so ist, was Titel, was persönliche Auszeichnungen und Rekorde anbelangt. Er ist sehr, sehr gefräßig und zeigt keine Ermüdungserscheinungen.»

Fußball-Nationaltorhüter Neuer (35) spielt seit 2011 für den FC Bayern. Sein aktueller Vertrag ist bis 30. Juni 2023 datiert, über eine baldige Verlängerung bis 2025 wurde schon spekuliert. Das würde auch das Kalkül von Alexander Nübel beeinflussen, der derzeit an die AS Monaco ausgeliehen ist.

Neuer sei «dieses typische Beispiel des Spielers, der nie zufrieden ist», sagte Kahn, «der auch in diesem Alter, in dem er sich befindet, noch Topleistung abruft.» Man habe bei Gianluigi Buffon gesehen, wie lange man auf höchstem Niveau spielen könne. Italiens Torwartlegende ist im Alter von 43 Jahren immer noch aktiv und spielt in der zweiten italienischen Liga bei Parma Calcio.