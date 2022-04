Ein Autofahrer ist in Kaiserslautern mit seinem Wagen auf einer Treppe hängengeblieben. Der 30-Jährige wollte am Samstagmorgen von einem erhöht liegenden Grundstück auf die Straße fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei habe er die Treppe übersehen und sein Auto festgefahren. Eine Streife der US-Militärpolizei habe das festsitzende Fahrzeug entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab demnach einen Wert von 0,82 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Autoschlüssel wurde der Militärpolizei übergeben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, wie es hieß.

Ein Autofahrer ist in Kaiserslautern mit seinem Wagen auf einer Treppe hängengeblieben. Der 30-Jährige wollte am Samstagmorgen von einem erhöht liegenden Grundstück auf die Straße fahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei habe er die Treppe übersehen und sein Auto festgefahren. Eine Streife der US-Militärpolizei habe das festsitzende Fahrzeug entdeckt und die Polizei verständigt. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab demnach einen Wert von 0,82 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Autoschlüssel wurde der Militärpolizei übergeben. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro, wie es hieß.