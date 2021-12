Kalt aber freundlich in Niedersachsen

Auf kaltes aber weitgehend freundliches Winterwetter können sich die Menschen in Niedersachsen am Dienstag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist mit Temperaturen von etwa zwei bis vier Grad zu rechnen. Gebietsweise kommt es zu Frost oder Nebel, in Richtung Küste und Elbe sowie im Harz und Weserbergland bleibt es weitestgehend freundlich. In der Nacht zum Mittwoch wird es den Meteorologen zufolge wieder neblig und streckenweise glatt. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen null Grad auf den Inseln, minus vier Grad in Bremen und minus sieben Grad in den Harztälern.

Auf kaltes aber weitgehend freundliches Winterwetter können sich die Menschen in Niedersachsen am Dienstag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist mit Temperaturen von etwa zwei bis vier Grad zu rechnen. Gebietsweise kommt es zu Frost oder Nebel, in Richtung Küste und Elbe sowie im Harz und Weserbergland bleibt es weitestgehend freundlich. In der Nacht zum Mittwoch wird es den Meteorologen zufolge wieder neblig und streckenweise glatt. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte zwischen null Grad auf den Inseln, minus vier Grad in Bremen und minus sieben Grad in den Harztälern.