Kapazität begrenzt: Weniger Schweineschlachtungen

Für die Thüringer Bratwurst sinkt der Nachschub an Schweinefleisch aus Schlachthöfen im Freistaat. Weil Kapazitäten abgebaut wurden, verringerte sich die Zahl der geschlachteten Schweine 2021 in Thüringen um mehr als ein Viertel. Die Schlachtungen gingen um rund 68.000 auf etwa 177.000 Schweine zurück, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt berichtete.

Nach Angaben der Statistiker wurden im vergangenen Jahr insgesamt 281 915 Tiere in Thüringen geschlachtet. Geflügel sei dabei nicht berücksichtigt. Der Rückgang lag bei 18,3 Prozent. Er wurde etwas abgemildert, weil mehr Rinder geschlachtet wurden - insgesamt über 98.000. Das Gros mit 96,5 Prozent waren gewerbliche Schlachtungen. Knapp 10.000, oft privat gehaltene Tiere waren es bei Hausschlachtungen. Die Zahl der Hausschlachtungen sank damit erneut um 954 Tiere.

Insgesamt wurden 48.109 Tonnen Fleisch erzeugt, ein Rückgang um mehr als 5000 Tonnen.