Kapelle im Garnisonkirchenturm erhält barocke Orgel

In der künftigen Kapelle im Neubau des Garnisonkirchenturms in Potsdam soll eine Orgel mit einem barocken und einem romantischen Orgelwerk erklingen. Damit solle die historische Klangwelt der einstigen Militärkirche abgebildet werden, erläuterten die Geschäftsführer der traditionsreichen Brandenburger Orgelbaufirma Schuke, Michael und Johannes Schuke, am Freitag bei der Vorstellung des Projekts. Das barocke Orgelwerk sei um 1730 vom Orgelbaumeister Joachim Wagner errichtet worden, erläuterte Michael Schuke. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Instrument vom Hoforgelbauer Wilhem Sauer für den romantischen Klang umgebaut.

Die Orgel werde durch eine private Spende finanziert, sagte der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche Wieland Eschenburg. Zum Spender und dem Preis der Orgel sei Stillschweigen vereinbart worden.

Als Besonderheit soll die Orgel von einem frei beweglichen Spieltisch elektronisch angesteuert werden, erläuterte Johannes Schuke. So könne das Publikum dem Organisten nicht nur lauschen, sondern auch beim Spiel zusehen. Je nach Veranstaltung - Gottesdienst, Orgel- oder Kammerkonzert - könne der Spieltisch optimal positioniert werden, betonte Eschenburg.

Die beiden Orgelwerke mit jeweils einer Höhe von acht Metern sollen in der Kapelle in Nischen eingebaut werden und gemeinsam erklingen. Die längste Pfeife sei fünf Meter lang, und die kleinste habe die Größe eines Fingernagels, erläuterte Orgelbaumeister Michael Schuke. Zur geplanten Eröffnung des Garnisonkirchenturms im Jahr 2023 soll die Orgel erstmals erklingen. Nach Angaben von Eschenburg haben in der Kapelle 80 bis 100 Personen Platz. Die Stelle des Organisten solle aber nicht fest ausgeschrieben werden. Stattdessen setze man auch Gast-Organisten, die das einmalige Instrument spielen wollten.