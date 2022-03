Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwebte in Lebensgefahr. Das teilte die Branddirektion der Stadt Karlsruhe mit. Den Angaben zufolge war das Feuer am frühen Samstagabend aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen.

Der 86-jährige Bewohner der Wohnung erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Drei weitere Hausbewohner seien mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt seien acht Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Der Rettungsdienst war mit fünf Wagen vor Ort im Einsatz. Zur Brandursache werde ermittelt.