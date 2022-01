Karlsruhe trotzt belgischem Meister Unentschieden ab

Zweitligist Karlsruher SC hat am Mittwoch in seinem ersten Testspiel des neuen Jahres dem belgischen Meister und Champions League-Teilnehmer FC Brügge ein Unentschieden abgetrotzt. In der torlosen Partie vor rund 50 Zuschauern im andalusischen Marbella brachte Trainer Christian Eichner unter anderem auch den finnischen Neuzugang Daniel O'Shaughnessy zum Einsatz, der sein erstes Spiel im KSC-Dress machte. Einem Treffer von KSC-Nachwuchstalent Stefano Marino in der ersten Hälfte verweigerte der Unparteiische wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung.

Voraussichtlich am Samstag testet der KSC im Rahmen seines Trainingslagews gegen den ungarischen Erstligisten Diósgyöri VTK, da die ursprünglich für Sonntag geplante Partie gegen PSV Eindhoven ausfallen musste. Der niederländische Topclub hatte die Reise nach Andalusien nach mehreren Coronafällen im Team gar nicht erst angetreten.