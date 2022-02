Karnevalsvereine starten Friedenslauf

Berliner und Brandenburger Karnevalisten haben am Samstagmorgen in Potsdam mit einem Friedenslauf wegen des Kriegs in der Ukraine begonnen. Der ursprünglich als reine Karnevalsveranstaltung geplante Lauf soll ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine setzen, sagte der Präsident des Karnevalsverbands Berlin-Brandenburg, Fred Witschel. Bis Montag wollen die Karnevalsvereine in Berlin und Brandenburg zusammen eine Strecke von 1111 Kilometern ablaufen.

Berliner und Brandenburger Karnevalisten haben am Samstagmorgen in Potsdam mit einem Friedenslauf wegen des Kriegs in der Ukraine begonnen. Der ursprünglich als reine Karnevalsveranstaltung geplante Lauf soll ein Zeichen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine setzen, sagte der Präsident des Karnevalsverbands Berlin-Brandenburg, Fred Witschel. Bis Montag wollen die Karnevalsvereine in Berlin und Brandenburg zusammen eine Strecke von 1111 Kilometern ablaufen.

Im Potsdamer Park Sanssouci kamen zum Start gegen 10.00 Uhr am Samstag etwa 50 Menschen zusammen, «nicht nur Karnevalisten, sondern auch Familien», sagte Witschel. Viele waren demnach in den Farben Gelb und Blau gekleidet, in Anlehnung an die Nationalfarben der Ukraine. «Wir hoffen ganz stark, dass die Politik eine Lösung findet und wieder Frieden einkehrt», hieß es.

«Wir haben Sorgen, dass sich der Konflikt ausweiten könnte.» Man dürfe auch deutsche Soldaten nicht vergessen, die an die Nato-Ostgrenze versetzt werden, sagte Witschel. Weitere Etappen des Friedenslaufs werden demnach bis Montag von regionalen Karnevalsvereinen organisiert, unter anderem in Orten wie Jüterbog, Teltow und Brandenburg.