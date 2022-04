Ein 22-Jähriger ist mit einem Kastenwagen auf der A7 bei Kassel auf einen Lkw aufgefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am späten Mittwochabend eingeklemmt und sein Wagen geriet in Brand, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Ein nicht an dem Unfall beteiligter Lastwagenfahrer löschte das Feuer und erlitt leichte Verletzungen an den Händen. Beide verletzten Männer kamen in Krankenhäuser. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zunächst war unklar, wie es zu dem Auffahrunfall zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Dreieck Kassel Süd kam. Die A7 war bis 01.00 Uhr gesperrt.

