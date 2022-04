Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat vier neue Waldbrandspezialfahrzeuge offiziell an die Feuerwehr übergeben. Bei den am Freitag übergebenen Fahrzeugen handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um die ersten ihrer Art in Niedersachsen. Sie sollen künftig von vier neuen Landeseinheiten zur Vegetationsbrandbekämpfung in den Landkreisen in der Heide und im Harz eingesetzt werden.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat vier neue Waldbrandspezialfahrzeuge offiziell an die Feuerwehr übergeben. Bei den am Freitag übergebenen Fahrzeugen handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um die ersten ihrer Art in Niedersachsen. Sie sollen künftig von vier neuen Landeseinheiten zur Vegetationsbrandbekämpfung in den Landkreisen in der Heide und im Harz eingesetzt werden.

Die vier Spezialeinheiten sollen im Laufe der nächsten Jahre jeweils vier der Löschautos vom Typ «CCFM 3000» erhalten. «Diese Fahrzeuge sind sowohl für den Einsatz in Deutschland geeignet, als auch auf die Brandbekämpfung im EU-Ausland spezialisiert», sagte Pistorius. Die vier Spezialeinheiten und die Löschfahrzeuge sind Teil einer neuen Strategie des Landes zur Waldbrandbekämpfung, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde.

Zu der Strategie zählt auch die Ausstattung von Kreisfeuerwehren mit neuem Material. Bis 2024 will Niedersachsen dazu die Feuerwehr mit 15,6 Millionen Euro fördern. Hintergrund sind der Klimawandel und mehrere größere Brände in der Natur in den vergangenen Jahren. In Niedersachsen brannte etwa im Jahr 2018 wochenlang das Moor in Meppen.

Im Jahr 2021 gab es in dem Bundesland «aufgrund des günstigen Witterungsverlaufs lediglich 87 Waldbrände mit einer Gesamtfläche von rund 4,5 Hektar», teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Das gehe aus den vorläufigen Waldbrandzahlen hervor. Zum Vergleich: In den beiden Vorjahren wurden jeweils 270 und 285 Waldbrände gezählt.

Wie in der Vergangenheit waren demnach die Heide und der Harz stärker betroffen. Aus diesen Regionen kamen laut dem Ministerium rund zwei Drittel aller Brandmeldungen. Im Harz selbst sei die Zahl der Waldbrände in den vergangenen Jahren gestiegen, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten.