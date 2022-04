Sirenen-Förderung des Bundes in Sachsen-Anhalt rege genutzt

Das Sonderprogramm des Bundes zur Sirenenförderung wird in Sachsen-Anhalt rege genutzt. Bisher wurden mehr als 170 Projekte mit gut 2,1 Millionen Euro gefördert, wie das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mitteilte. Allein in diesem Jahr seien bislang 106 Anträge bewilligt worden. Ziel ist der Neu- und Umbau von Sirenen. Für die Sirenenförderung stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Kommunen in Sachsen-Anhalt etwa 2,4 Millionen Euro zur Verfügung.