Keine Entspannung der Corona-Lage in Niedersachsen

In Niedersachsen bleibt die Corona-Lage angespannt. Verglichen mit manchen anderen Regionen liegen die Werte zwar auf einem noch nicht allzu hohen Niveau - doch ein Rückgang ist nicht in Sicht. Laut Daten des Landesgesundheitsamts betrug die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz als Leitindikator am Sonntagmorgen 3,9. Für den Vortrag waren im Schnitt 4,0 Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in die Kliniken pro 100 000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage gemeldet worden.

Nach oben ging es mit der durchschnittlichen Zahl der zusätzlich registrierten Corona-Infektionen binnen einer Woche. Sie nahm in den niedersächsischen Kommunen auf 100 000 Einwohner gerechnet landesweit von 97,1 (Samstag) auf 101,8 (Sonntag) zu.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser waren zuletzt 6,1 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-19-Patienten und -Patientinnen belegt. Das entsprach dem Wert vom Samstag.

Eine Corona-Warnstufe wird in Niedersachsen erreicht, wenn der Hospitalisierungswert (Krankenhausaufnahmen) und mindestens eine der beiden anderen Maßzahlen (Neuinfizierte, Intensivbetten) die in der Verordnung definierten Schwellenwerte überschreiten. So muss beim Leitindikator Hospitalisierung der Wert 6,0 überschritten werden, damit möglicherweise Warnstufe eins ausgerufen werden kann.

Die Warnstufen werden teils vom Land, teils von den Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten ausgerufen. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Werte die Schwellen fünf Tage hintereinander übersteigen.