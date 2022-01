Keine Macht im Schacht: Aue verliert Kumpelduell mit Schalke

Ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit machte die Auer Träume von einem Sieg gegen Schalke früh zunichte. Für die abstiegsbedrohten Sachsen war es das sechste Spiel nacheinander ohne Sieg.

Die Macht im Schacht hat der FC Schalke 04. Der FC Erzgebirge Aue verpasste die Überraschung gegen den Bundesliga-Absteiger und musste sich am Samstagabend im Kumpelduell mit 0:5 (0:2) geschlagen geben. Nach dem sechsten sieglosen Spiel nacheinander bleibt der FCE Vorletzter der 2. Fußball-Bundesliga.

Simon Terodde (36. Minute) und Andreas Vindheim (38.) brachten die Gäste mit einem Doppelschlag auf Siegkurs. Vor 1000 Zuschauern sorgte Danny Latza (51./63) per Doppelpack für die Vorentscheidung, Marvin Pieringer (72.) sorgte für den Endstand.

Schalke, das seinen ersten Auswärtssieg seit Mitte Oktober feierte, war von Beginn an überlegen. Allerdings ließen die Gäste die Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen, dort verteidigte Aue weitgehend problemlos. Die erste große Chance hatte dann Neuzugang Prince Owusu (14.) für die Gastgeber, der aber an eine Flanke von Ben Zolinski nicht genügend Druck bekam.

Kurz darauf hatte Terodde (18.) seine erste große Chance, doch Keeper Martin Männel blockte den Schuss des Torjägers. Zehn Minuten später fällt der Ball Terodde erneut vor die Füße, wieder ist Männel zur Stelle. Beim dritten Versuch war der Aue-Kapitän dann machtlos. Ein flacher Ball von Debütant Vindheim sorgte für Chaos im Strafraum, Terodde kam irgendwie an den Ball und traf zur verdienten Führung. Zwei Minuten später das umgedrehte Bild. Terodde kommt in einer Umschaltsituation an den Ball, schickt Vindheim und der Norweger drischt den Ball ins Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nahm Schiedsrichter Arne Arnink einen zuvor gegebenen Handelfmeter für Schalke nach Videobeweis wieder zurück. Malcolm Cacutalua war nur am Oberkörper getroffen worden.

Aue kam mit Schwung aus der Pause - doch Schalke gab umgehend den Spielverderber. Nachdem der FCE eine Konterchance durch den eingewechselten Nikola Trujic (50.) kläglich vergab, machte es der Joker der Knappen besser. Latza stand im Strafraum genau richtig und musste nach einer Vorarbeit von Pieringer nur den Fuß zum dritten Tor hinhalten.

Teamchef Marc Hensel versuchte es mit einer offensiven Umstellung, brachte Dimitrij Nazarov für Zolinski. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Latza war per Kopf zur Stelle, kam nach Flanke von Vindheim völlig unbedrängt an den Ball. Aue ergab sich praktisch, Pieringer bedankte sich mit seinem zweiten Saisontor.